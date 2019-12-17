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Курение на кухнях коммуналок предлагают запретить

21:20 17.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили запретить курение на кухнях коммуналок. Такая инициатива появилась в базе данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта стали депутаты Андрей Исаев, Дмитрий Морозов и Николай Герасименко. Они считают, что необходимо устранить законодательный пробел, согласно которому дети, женщины и пожилые люди, живущие в коммунальных квартирах, вынуждены страдать из-за соседей, которые курят на кухне.

Парламентарии напомнили, что сейчас установлен запрет на курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.  Говорит Москва

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