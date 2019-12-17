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НОВОСТИ

Санкции США против "Северного потока - 2" затруднят прокладку труб в Дании - Минэнерго ФРГ

20:40 17.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии полагает, что санкции США против газопровода "Северный поток - 2" могут затруднить прокладку труб в водах Дании. Об этом во вторник сообщила газета "Бильд" со ссылкой на конфиденциальный документ Министерства экономики и энергетики ФРГ.

"Правительство [ФРГ] не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работам по прокладке труб в датской экономической зоне", - цитирует газета документ.

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