На киевском митинге против закона о продаже земли произошли столкновения
22:00 17.12.2019 Источник: Эхо Москвы
В Киеве произошли столкновения на митинге против закона о продаже земли. По словам начальника Нацполиции города Андрея Крищенко, пострадали 17 полицейских, 26 протестующих задержаны. Глава ведомства добавил, что задерживали участников акции, которые бросали камни и устраивали провокации.
Законопроект о продаже земли поддерживает президент Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа». Документ предлагает отмену действующего 18 лет моратория на продажу сельскохозяйственных угодий на Украине. Земельная реформа — это одно из условий Международного валютного фонда для предоставления финансовой поддержи Украине. Эхо Москвы
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