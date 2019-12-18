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В США признали, что не смогут помешать завершению "Северного потока - 2" - агентство

07:00 18.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США признают, что уже не могут помешать завершению строительства газопровода "Северный поток - 2", однако они намерены противодействовать реализации других российских проектов. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг.

По словам двух его источников из числа сотрудников администрации США, у Вашингтона сейчас почти нет рычагов влияния на Россию и Германию в том, что касается газопровода. Один из источников добавил, что одобрение Сенатом Конгресса США законопроекта об оборонном бюджете на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает американскую администрацию ввести санкции в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока", уже мало что меняет. Данный чиновник констатировал, что США планируют создавать препятствия для реализации других проектов РФ в энергетической сфере.

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