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Военно-технический форум "Армия" в 2020 году охватит семь регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири

07:27 18.12.2019 Источник: Интерфакс

Демонстрационные площадки в рамках военно-технического форума "Армия-2020" будут открыты в семи регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В Приморье форум пройдет во Владивостоке и в Уссурийске. В Хабаровском крае мероприятия планируется провести на базе одной из воинских частей ВВО в краевом центре. Кроме того, выставочные мероприятия пройдут на полигонах округа в Забайкалье, Амурской области, также форум состоится в Бурятии и на Сахалине", - говорится в сообщении.

Впервые для проведения форума "Армия-2020" будет задействовано одно из соединений в Камчатском крае.

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