Папа Франциск отменил "папскую тайну" по делам о священниках-педофилах
07:41 18.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Папа Франциск объявил, что правило "папской тайны" более не будет применяться к делам о сексуальных преступлениях против детей.
Такие преступления, совершенные служителями церкви, католическая церковь до сих пор расследовала в режиме абсолютной секретности, заявляя, что стремится защитить частную жизнь жертв и репутацию обвиняемых.
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