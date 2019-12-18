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Папа Франциск отменил "папскую тайну" по делам о священниках-педофилах

07:41 18.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Папа Франциск объявил, что правило "папской тайны" более не будет применяться к делам о сексуальных преступлениях против детей.

Такие преступления, совершенные служителями церкви, католическая церковь до сих пор расследовала в режиме абсолютной секретности, заявляя, что стремится защитить частную жизнь жертв и репутацию обвиняемых.

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