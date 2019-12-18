ЛНР установит границы Республики по границе бывшей Луганской области - Пасечник
07:48 18.12.2019
Закон, устанавливающий границы ЛНР по границе бывшей Луганской области на момент начала конфликта в Донбассе в 2014 году, в ближайшее время вступит в силу в ЛНР. Об этом, как передает Донецкое агентство новостей, на состоявшейся в Донецке совместной пресс-конференции с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он отметил, что "референдум 2014 года, прошедший на всей территории бывших Донецкой и Луганской областей, явно свидетельствует о неприятии жителями Донбасса "майданного" государственного переворота и политики необандеровского режима, которую продолжает (президент Украины Владимир) Зеленский.
"Запад не хочет об этом вспоминать. Референдум проводился без какого-либо давления извне. Население само организовалось и высказало категорическое "нет" самозваному киевскому режиму", - подчеркнул Пасечник.
"Принятый в ДНР закон о госгранице закрепляет волеизъявление жителей Донецкой области. В ближайшее время аналогичный закон вступит в действие и у нас", - сообщил глава ЛНР.
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