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НОВОСТИ

ДНР продолжит интеграцию с Россией, несмотря на мнение Киева — Пушилин

08:00 18.12.2019

Донецкая Народная Республика на свернет с пути интеграции с Российской Федерацией. Об этом 17 декабря на брифинге в Донецке заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

«После встречи «нормандской четверки» мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева, — отметил Пушилин. – Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат Минским соглашениям».

Глава ДНР напомнил, что в Комплексе мер закреплена возможность развития трансграничного сотрудничества с РФ. «Поэтому экономическое, социокультурное, научно-образовательное, спортивное, бытовое и другое взаимодействие с Российской Федерацией полностью укладывается в концепцию мирного урегулированию конфликта, — указал Пушилин. — Один из ключевых пунктов позиции Республики: интеграция с Россией уже запущена, и мы не остановим ее ни при каких условиях». ДАН

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