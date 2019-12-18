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НОВОСТИ

Три крупных предприятия ДНР и ЛНР подадут иски в ЕСПЧ на Украину о возмещении ущерба в 360 млрд руб.блей

08:14 18.12.2019

Общественная комиссия по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной, в ходе нового заседания рассмотрела обращения от трех предприятий Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщила председатель комиссии Анастасия Буторкина.

«К нам обратились представители государственных предприятий «Артемуголь» и «Донецкий энергозавод» из ДНР и предприятие «ЛугаМаш» — ПАО «Лугансктепловоз»» из ЛНР, которые хотят подать иски на Украину в Европейский суд по правам человека», — сказала Буторкина.

Она уточнила, что общий «ущерб за период с 2014 по 2019 годы по предприятиям превышает 360 миллиардов рублей». Отмечается и проблема с занятостью населения: в результате войны «Артемуголь» был ликвидирован и около 6,4 тыс. граждан остались без работы, на других предприятиях штат сократился вдвое. ДАН

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