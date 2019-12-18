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В ООН подтвердили отправку метадона, задержанного во "Внуково"

08:31 18.12.2019 Источник: РОСБАЛТ

В ООН подтвердили принадлежность груза метадона, задержанного во «Внуково», программе по профилактике ВИЧ.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Программы развития ООН, груз был отправлен в Таджикистан с неверной маркировкой, что и привело к его задержке таможенной службой.

По словам чиновника, организация взаимодействует с властями РФ для решения этого вопроса, поскольку груз является жизненно необходимым лечением для людей, принимающих наркотики путем инъекций.

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