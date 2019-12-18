Зеленский предложил лишить Севастополь "специального статуса"

08:38 Источник: РОСБАЛТ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о «специальном статусе» Севастополя. Об этом говорится в тексте внесенного в Верховную раду законопроекта.

Согласно текущему тексту высшего закона государства, город «обладает» «специальным статусом» вместе с Киевом.

Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала «112 Украина», что члены партии не намерены поддерживать данную инициативу украинского лидера. Он добавил, что власти Украины «не надеются увидеть Севастополь украинским».