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НОВОСТИ

"Нафтогаз" готов продолжить переговоры по газу с РФ весной

08:54 18.12.2019 Источник: REGNUM

В случае неудачи переговоров по транзиту российского газа через Украину в 2019 году Киев намерен продолжить обсуждение этого вопроса с российской стороной весной 2020 года. Об этом заявил председатель правления украинской госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернёмся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — цитирует издание «Зеркало недели» слова руководителя компании.

Коболев уверен, что вероятность подписания договора по транзиту газа в конце текущего — начале следующего года повысит утверждение Сенатом США санкций по «Серверному потоку — 2» и подписание их главой Белого дома. При этом глава энергетической госкомпании Украины подчеркнул, что долгосрочное прекращение транзита станет большим вызовом для экономики Украины. Экономический рост из-за этого может замедлиться, отметил Коболев.


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