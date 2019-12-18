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НОВОСТИ

Турция намерена открыть военно-морскую базу на севере Кипра

09:00 18.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Турция планирует открыть военно-морскую базу на севере Кипра. Для этих целей армия переоборудует старый порт городка Трикомо – пишет местная газета «Хавадис». Представители вооруженных сил страны подтвердили, что разрешение на строительство уже получено. При этом отрицается информация об организации в этой зоне склада боеприпасов.

Кипр был разделен по национальному признаку после турецкого вторжения в 1974 году. Оно было спровоцировано госпереворотом, который организовали сторонники присоединения острова к Греции. В ходе военных действий под контролем Анкары оказалась примерно треть территории. На ней спустя десять лет была образована самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра.  Эхо Москвы

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