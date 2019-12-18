Во Франции опасаются сближения России и Китая

08:58 Источник: Газета.Ru

Депутат Национального собрания, член комитета по национальной обороне и вооруженным силам Александра Валетта Ардиссон рассказала о том, что в парламенте Франции опасаются сближения России и Китая. Об этом сообщает RT.

Кроме того, партнерские отношения двух стран французский депутат назвала «поводом для беспокойства» для европейских партнеров.

Она также напомнила, что Китай является крупным закупщиком российских зенитно-ракетных комплексов, а войска стран проводят совместные учения. По словам Ардиссон, китайской стороной с 2014 года было приобретено около сотни ЗРК.