Российские пограничники задержали пять японских судов - NHK
09:05 18.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ сообщили о задержании пограничниками РФ пяти японских судов. По данным японского телеканала NHK, цель задержания – досмотр.
Суда, по информации источника, прибыли из самой северной из японских префектур – Хоккайдо. Пограничники доставили рыбаков на один из Курильских островов.
При этом источник в правительстве префектуры сообщил каналу, что суда ловили осьминогов, что соответствует договорённостям между Россией и Японией. Предполагаемой причиной задержания могли стать выявленные российской стороной несоответствия между фактическим объёмом улова и тем, который был указан в бортовых журналах.
Сейчас префектура пытается установить, справедливы ли утверждения российской стороны. Говорит Москва
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