Российские пограничники задержали пять японских судов - NHK

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ сообщили о задержании пограничниками РФ пяти японских судов. По данным японского телеканала NHK, цель задержания – досмотр.

Суда, по информации источника, прибыли из самой северной из японских префектур – Хоккайдо. Пограничники доставили рыбаков на один из Курильских островов.

При этом источник в правительстве префектуры сообщил каналу, что суда ловили осьминогов, что соответствует договорённостям между Россией и Японией. Предполагаемой причиной задержания могли стать выявленные российской стороной несоответствия между фактическим объёмом улова и тем, который был указан в бортовых журналах.

Сейчас префектура пытается установить, справедливы ли утверждения российской стороны. Говорит Москва