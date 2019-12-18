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НОВОСТИ

РФ не будет сотрудничать с новой структурой ОЗХО

09:20 18.12.2019 Источник: Известия

Москва не будет сотрудничать с новой структурой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая должна расследовать инциденты и впоследствии называть виновных в атаках. Как рассказал «Известиям» посол РФ в Нидерландах и постпред при ОЗХО Александр Шульгин, расширение мандата организации, запущенное по инициативе западных стран, не имеет ничего общего с международным правом и выглядит, как прямое вмешательство в работу Совбеза ООН. Тем временем создание атрибутивного механизма вышло на финишную прямую: так, специальная Группа по расследованию и идентификации должна начать свою работу уже в следующем году — на нее в бюджете ОЗХО на 2020-й выделена своя статья расходов.

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