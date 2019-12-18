РФ не собирается пускать иностранные военные суда на Северный морской путь
09:32 18.12.2019 Источник: РБК
Россия может самостоятельно обеспечить безопасность для судов, проходящих по Северному морского пути. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает газета «Красная звезда».
«На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет», — заявил Герасимов.
Как отмечает «РИА Новости», таким образом в рамках брифинга для иностранных военных атташе глава Генштаба ответил на вопрос представителя Японии о том, как отреагирует Россия, если иностранные военные корабли будут ходить по Северному морскому пути. РБК
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