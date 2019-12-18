В Венгрии оценили ущерб от антироссийских санкций ЕС

10:00 Источник: Газета.Ru

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал об ущербе, который понесла страна из-за введения Евросоюзом антироссийских санкций. Об этом он рассказал в эфире телеканала RTVI.

Он заявил, что страна потеряла в экономическом плане $8,5 млрд, а также указал на то, что введение ограничительных мер «очень усложняет нашу работу» и рассказал о потере «очень многих экспортных возможностей».

«Россия была нашим вторым по величине торговым партнером до того, как были введены санкции», добавил Сийярто.

Министр подчеркнул, что при этом страна не намерена нарушать единство ЕС и придерживается позиции Европы по санкциям. Газета.Ru