Джонсон запретил министрам посещать форум в Давосе
10:05 18.12.2019 Источник: Газета.Ru
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам посещать Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает The Guardian.
По словам источника издания, сам Джонсон также не намерен посещать форум, поскольку хочет сконцентрироваться на «приоритетах британского народа». Среди них были названы реализация Brexit до 31 января, а также внимание уделят Национальной системе здравоохранения.
«Именно это мы и обещали, а не посещение Давоса», — подчеркнул источник.
Отмечается, что экономический форум пройдет в Давосе в январе 2020 года. Президент США Дональд Трамп заявлял о желании посетит мероприятие, однако официального подтверждения этому не поступало. Газета.Ru
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