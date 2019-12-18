Верховный суд РФ предлагает вернуться к вопросу создания должности следственного судьи

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России с целью контроля за качеством следствия предлагает вернуться к вопросу создания института следственных судей, специализирующихся на законности следственных действий. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда России, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Владимир Давыдов, выступая на заседании Клуба имени Д. Н. Замятнина по теме "Бизнес и судебная власть: стратегия и потенциал развития доверия".

"С моей личной точки зрения роль прокурорского надзора (над предварительным расследованием - прим. ТАСС) значительно ослабла с передачей компетенции Следственному комитету. Наверное, стоит подумать об усилении судебного контроля за досудебном производством за действиями и решениями должностных лиц, которые осуществляют уголовное преследование", - сказал Давыдов.

Он заметил, что в настоящее время судебный контроль за следствием (в порядке статьи 125-й УПК) "достаточно формален". "С моей точки зрения, практически не эффективен - только 4,5% жалоб удовлетворяется. А при рассмотрении ходатайств об избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, в том числе в отношении предпринимателей, предмет судебного контроля очень ограничен", - отметил Давыдов.

Заместитель председателя Верховного суда пояснил, что "судья не вправе проверить доказанность подозрения или обвинения". "Здесь важен не формальный аспект, а содержательный. В этой связи может быть стоило бы еще раз вернуться к обсуждению вопроса о следственных судьях, которые могли бы заниматься всеми этими вопросами. Разумеется, без права в последующем рассмотрения дела по существу", - добавил он.