Эдвард Сноуден не имеет права на доходы от публикации своей книги - суд США

10:32 Источник: Эхо Москвы

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден не имеет права получать доходы от публикации своей книги. Как решил суд в штате Вирджиния, он нарушил свои обязательства, а именно – перед публикацией не отправил свою книгу в АНБ и ЦРУ на предмет содержания в ней секретных сведений.

Сноуден живет в России, в США за нарушение двух статей закона о шпионаже ему грозит до 10 лет заключения. Эхо Москвы