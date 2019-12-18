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НОВОСТИ

Эдвард Сноуден не имеет права на доходы от публикации своей книги - суд США

10:32 18.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден не имеет права получать доходы от публикации своей книги. Как решил суд в штате Вирджиния, он нарушил свои обязательства, а именно – перед публикацией не отправил свою книгу в АНБ и ЦРУ на предмет содержания в ней секретных сведений.

Сноуден живет в России, в США за нарушение двух статей закона о шпионаже ему грозит до 10 лет заключения.  Эхо Москвы

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