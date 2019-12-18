Эдвард Сноуден не имеет права на доходы от публикации своей книги - суд США
10:32 18.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден не имеет права получать доходы от публикации своей книги. Как решил суд в штате Вирджиния, он нарушил свои обязательства, а именно – перед публикацией не отправил свою книгу в АНБ и ЦРУ на предмет содержания в ней секретных сведений.
Сноуден живет в России, в США за нарушение двух статей закона о шпионаже ему грозит до 10 лет заключения. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 11:05 18.12.2019
- Власти Непала хотят изменить процесс выдачи разрешений альпинистам для поднятия на Эверест
- 11:00 18.12.2019
- Один человек погиб при пожаре на руднике "Гросс" в Якутии
- 10:20 18.12.2019
- Верховный суд РФ предлагает вернуться к вопросу создания должности следственного судьи
- 10:05 18.12.2019
- Джонсон запретил министрам посещать форум в Давосе
- 10:00 18.12.2019
- В Венгрии оценили ущерб от антироссийских санкций ЕС
- 09:32 18.12.2019
- Россия не собирается пускать иностранные военные суда на Северный морской путь
- 09:20 18.12.2019
- РФ не будет сотрудничать с новой структурой ОЗХО
- 09:05 18.12.2019
- Российские пограничники задержали пять японских судов - NHK
- 09:00 18.12.2019
- Турция намерена открыть военно-морскую базу на севере Кипра
- 08:58 18.12.2019
- Во Франции опасаются сближения России и Китая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать