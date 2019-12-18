Власти Непала хотят изменить процесс выдачи разрешений альпинистам для поднятия на Эверест

11:05 Источник: Интерфакс

Правительство Непала предложило внести изменения в процесс выдачи разрешений для поднятия на гору Джомолунгма (Эверест) из-за гибели 11 альпинистов в этом году, сообщили в среду западные СМИ.

Отмечается, что теперь альпинисты должны предоставить доказательства того, что до планируемого восхождения они достигали в Непале высот как минимум 6500 м. Кроме того, у них должен быть опыт не менее трех лет в высокогорном треккинге.

Желающие покорить Джомолунгму должны также предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья.