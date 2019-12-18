Власти Непала хотят изменить процесс выдачи разрешений альпинистам для поднятия на Эверест
11:05 18.12.2019 Источник: Интерфакс
Правительство Непала предложило внести изменения в процесс выдачи разрешений для поднятия на гору Джомолунгма (Эверест) из-за гибели 11 альпинистов в этом году, сообщили в среду западные СМИ.
Отмечается, что теперь альпинисты должны предоставить доказательства того, что до планируемого восхождения они достигали в Непале высот как минимум 6500 м. Кроме того, у них должен быть опыт не менее трех лет в высокогорном треккинге.
Желающие покорить Джомолунгму должны также предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья.
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