ИГ хочет закрепиться на севере Афганистана для вторжения в Центральную Азию - Патрушев

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется группировка ИГИЛ (запрещенная судом в РФ террористическая группировка), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевито, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан", - сказал Патрушев на проходящей в среду в Тегеране многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвящённой афганской проблематике.

Он заявил, что конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии.