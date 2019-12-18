0
0
135
НОВОСТИ

ИГ хочет закрепиться на севере Афганистана для вторжения в Центральную Азию - Патрушев

11:20 18.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется группировка ИГИЛ (запрещенная судом в РФ террористическая группировка), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевито, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан", - сказал Патрушев на проходящей в среду в Тегеране многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвящённой афганской проблематике.

Он заявил, что конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 18.12.2019
Госдума запретила сжигать непереработанный мусор
0
26
12:20 18.12.2019
Экс-министр транспорта Максим Соколов стал вице-губернатором Санкт-Петербурга
0
53
12:05 18.12.2019
В Якутске проводится экстренная вакцинация детей от кори
0
79
12:00 18.12.2019
Губернатор Калужской области Артамонов перейдет в Совет Федерации - СМИ
0
83
11:32 18.12.2019
РФ и Белоруссия договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр - СМИ
0
142
11:19 18.12.2019
МКБ вернет клиентам до 7% баллами за такси, фастфуд и путешествия
0
126
11:05 18.12.2019
Власти Непала хотят изменить процесс выдачи разрешений альпинистам для поднятия на Эверест
0
151
11:00 18.12.2019
Один человек погиб при пожаре на руднике "Гросс" в Якутии
0
154
10:32 18.12.2019
Эдвард Сноуден не имеет права на доходы от публикации своей книги - суд США
0
203
10:20 18.12.2019
Верховный суд РФ предлагает вернуться к вопросу создания должности следственного судьи
0
227

Возврат к списку