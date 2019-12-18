РФ и Белоруссия договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр - СМИ
11:32 18.12.2019 Источник: РБК
РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.
Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд. Белоруссия исторически покупала российскую нефть, не выплачивая пошлины в российский бюджет, а в последние годы получила возможность не возвращать и пошлины на нефтепродукты, полученные из этой нефти. Таким образом, страна получала скрытую субсидию, констатировал первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов. Но с 2019 года в рамках шестилетнего маневра Россия постепенно обнуляет экспортные пошлины на нефть, так что прежняя схема субсидирования не будет работать.
В итоге решено, что Россия предоставит белорусским НПЗ так называемый отрицательный акциз, говорят два источника РБК, знакомых с ходом переговоров. Это налоговый вычет, введенный для российских НПЗ в рамках налогового маневра с 2019 года. О том, что такой вариант обсуждается, в ноябре заявил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции. Реально это случится не раньше 2022 года, сказал БелТА в начале декабря посол Белоруссии в России Владимир Семашко. До этого времени Россия сможет компенсировать потери Белоруссии от маневра, но лишь в некотором объеме за счет изменения ценообразования на нефть, отметил Семашко.
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