0
0
127
НОВОСТИ

РФ и Белоруссия договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр - СМИ

11:32 18.12.2019 Источник: РБК

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд. Белоруссия исторически покупала российскую нефть, не выплачивая пошлины в российский бюджет, а в последние годы получила возможность не возвращать и пошлины на нефтепродукты, полученные из этой нефти. Таким образом, страна получала скрытую субсидию, констатировал первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов. Но с 2019 года в рамках шестилетнего маневра Россия постепенно обнуляет экспортные пошлины на нефть, так что прежняя схема субсидирования не будет работать.

В итоге решено, что Россия предоставит белорусским НПЗ так называемый отрицательный акциз, говорят два источника РБК, знакомых с ходом переговоров. Это налоговый вычет, введенный для российских НПЗ в рамках налогового маневра с 2019 года. О том, что такой вариант обсуждается, в ноябре заявил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции. Реально это случится не раньше 2022 года, сказал БелТА в начале декабря посол Белоруссии в России Владимир Семашко. До этого времени Россия сможет компенсировать потери Белоруссии от маневра, но лишь в некотором объеме за счет изменения ценообразования на нефть, отметил Семашко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 18.12.2019
Госдума запретила сжигать непереработанный мусор
0
26
12:20 18.12.2019
Экс-министр транспорта Максим Соколов стал вице-губернатором Санкт-Петербурга
0
53
12:05 18.12.2019
В Якутске проводится экстренная вакцинация детей от кори
0
79
12:00 18.12.2019
Губернатор Калужской области Артамонов перейдет в Совет Федерации - СМИ
0
83
11:20 18.12.2019
ИГ хочет закрепиться на севере Афганистана для вторжения в Центральную Азию - Патрушев
0
144
11:19 18.12.2019
МКБ вернет клиентам до 7% баллами за такси, фастфуд и путешествия
0
126
11:05 18.12.2019
Власти Непала хотят изменить процесс выдачи разрешений альпинистам для поднятия на Эверест
0
151
11:00 18.12.2019
Один человек погиб при пожаре на руднике "Гросс" в Якутии
0
154
10:32 18.12.2019
Эдвард Сноуден не имеет права на доходы от публикации своей книги - суд США
0
203
10:20 18.12.2019
Верховный суд РФ предлагает вернуться к вопросу создания должности следственного судьи
0
227

Возврат к списку