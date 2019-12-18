МКБ вернет клиентам до 7% баллами за такси, фастфуд и путешествия
11:19 18.12.2019
Узнать подробности о правилах и исключениях программы «МКБ Бонус» можно по ссылке.
Держателям карт МКБ доступна программа лояльности «МКБ Бонус», позволяющая зарабатывать на ежедневных покупках. Для получения баллов необходимо подтвердить участие в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». Раз квартал клиентам могут выбирать категории, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами (в зависимости от категории карты) от суммы покупок. За все остальные расходные операции банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл = 1 рубль.
При этом, в мобильном банке доступен раздел «Персональные предложения», в котором каждому клиенту предоставляется индивидуальный кэшбэк до 25% за покупки у определенных партнеров. Например, это может быть кэшбэк за покупку парфюмерии или товаров для детей.
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