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НОВОСТИ

МКБ вернет клиентам до 7% баллами за такси, фастфуд и путешествия

11:19 18.12.2019

Московский кредитный банк (МКБ) с 1 января 2020 года изменит категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус». До конца марта будут действовать пять категорий на выбор: «фастфуд»; «такси и каршеринг»; «путешествия»; «покупки на АЗС»; «детские товары и развлечения» (например, детские магазины, кино, цирк, театр, выставки); «электроника и бытовая техника». При этом для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» будет доступна специальная категория «кафе и рестораны», а также для держателей карт «Мудрость» доступна категория «аптеки». Новые категории доступны к выбору с 18 декабря.
Узнать подробности о правилах и исключениях программы «МКБ Бонус» можно по ссылке.

Держателям карт МКБ доступна программа лояльности «МКБ Бонус», позволяющая зарабатывать на ежедневных покупках. Для получения баллов необходимо подтвердить участие в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». Раз квартал клиентам могут выбирать категории, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами (в зависимости от категории карты) от суммы покупок. За все остальные расходные операции банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл = 1 рубль.

При этом, в мобильном банке доступен раздел «Персональные предложения», в котором каждому клиенту предоставляется индивидуальный кэшбэк до 25% за покупки у определенных партнеров. Например, это может быть кэшбэк за покупку парфюмерии или товаров для детей.


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