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Губернатор Калужской области Артамонов перейдет в Совет Федерации - СМИ

12:00 18.12.2019 Источник: РБК

Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания. Артамонов будет выдвинут от исполнительной власти Калужской области и в палате возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам вместо Николая Журавлева.

Журавлев вскоре после назначения главой комитета покинул эту должность и стал вице-спикером. По словам одного из собеседников РБК, после назначения в Совет Федерации Артамонов может занять и пост вице-спикера вместо Журавлева, но этот вопрос пока не решен.

Полномочия Артамонова истекают в 2020 году, он не будет баллотироваться на новый срок. Губернатор может уйти в отставку во время очередной ротации глав регионов, сообщили РБК собеседники, близкие к администрации президента. Глава Калужской области — второй после губернатора Белгородской области Евгения Савченко долгожитель среди глав регионов: он занимает эту должность с 2000 года.

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