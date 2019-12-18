В Якутске проводится экстренная вакцинация детей от кори
12:05 18.12.2019 Источник: Эхо Москвы
В Якутске детей экстренно прививают от кори. Число заболевших достигло 29 человек. Среди них четверо детей до 17 лет.
Республиканский Минздрав объявил о дополнительных закупках вакцины против кори. Эхо Москвы
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