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НОВОСТИ

Экс-министр транспорта Максим Соколов стал вице-губернатором Санкт-Петербурга

12:20 18.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Бывший министр транспорта Максим Соколов утвержден на посту вице-губернатора Санкт-Петербурга. Так решили депутаты законодательного собрания северной столицы.

Соколов будет отвечать за транспортную инфраструктуру, инвестиционную политику и туризм.  Эхо Москвы

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