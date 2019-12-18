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Госдума запретила сжигать непереработанный мусор

12:32 18.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла закон, расширяющий понятие "утилизация отходов", он подразумевает плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также запрещает сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.

"Третье чтение прошел документ, совершенствующий законодательство в сфере охраны окружающей среды. Он, в частности, запрещает сжигание отходов без предварительной переработки и извлечения полезных фракций", - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Отмечается, что закон также уточняет вопросы платы за негативное воздействие на окружающую среду - ее вносят предприятия-загрязнители, 95% таких платежей поступают в региональные и местные бюджеты. Вырученные с экологического сбора средства станут целевыми и будут направлять на утилизацию отходов.

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