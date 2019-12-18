Украинцы с 1 марта 2020 года смогут ездить в Россию только по загранпаспорту

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины обязало граждан с 1 марта 2020 года использовать исключительно загранпаспорт при поездках в Россию Об этом сообщил в среду премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"С 1 марта 2020 пересечение границы с Россией для граждан Украины, выезжающих с территории Украины, будет осуществляться на основании загранпаспорта", - сообщил он в своем официальном телеграм-канале.