В МИД РФ назвали пропагандистским фейком статью газеты "Монд" о "базе российских шпионов"
14:00 18.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Публикация французской газеты "Монд" о якобы обнаруженном в Савойе "перевалочном центре спецподразделения ГРУ" - это пропагандистский фейк, направленный на поддержание мифа о российской угрозе. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
Как отметили в министерстве, автор статьи из-за отсутствия доказательной базы ссылается на неназванные источники во французских спецслужбах, подлинность которых заведомо невозможно установить. Это уже стало "новым трендом "шпионских публикаций" западных СМИ". "Отдельно обращаем внимание на то, что в публикации как бы про между прочим упоминается, что французские, британские и швейцарские спецслужбы, сотрудничающие в расследовании этого дела, не обнаружили ни тайников с оружием или оборудованием, ни возможных сообщников якобы существующего российского разведывательного подразделения. Таким образом, единственным аргументом в пользу публикуемой конспирологической теории остается пресловутое "хайли лайкли", - подчеркнули в МИД РФ.
"Вынуждены с сожалением констатировать, что полное отсутствие доказательной базы не послужило препятствием для публикации откровенно русофобского материала, изобилующего пропагандистскими фейками, - подчеркнули в дипведомстве. - Расцениваем статью как дезинформацию, направленную на то, чтобы поддерживать в сознании массового европейского обывателя миф о российской угрозе".
На Смоленской площади также обратили внимание на то, что этот информационный вброс вышел в начале декабря, то есть в преддверии саммита в нормандском формате.
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