Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии - турецкие СМИ
15:00 18.12.2019 Источник: Интерфакс
Американские военные укрепляют свои позиции на северо-востоке Сирии - в районе границы с Турцией и Ираком и в районах нефтяных месторождений, сообщили турецкие СМИ.
Они отмечают, что на фоне проведения Турцией военной операции "Источник мира" США вывели своих военных с 16 баз и блокпостов в Сирии. После приостановки операции американские военные вернулись на шесть баз.
Как указывает информационное агентство "Анадолу", американские военные в настоящее время дислоцированы на 11 базах и блокпостах в Сирии. Пять из них находятся в провинции Хасеке, четыре - в Дейр-эз-Зоре и два - в Ракке.
В провинции Дейр-эз-Зор военные США строят еще два блокпоста.
По данным агентства, французские военные дислоцированы вместе с военнослужащими армии США на четырех блокпостах в сирийских провинциях Дейр-эз-Зоре, Хасеке и Ракке.
Порядка 200 французских военных дислоцированы в районах, контролируемых курдами из Отрядов народной самообороны (ОНС), которых Анкара причисляет к террористам.
Турецкие СМИ утверждают, что французские военные занимаются подготовкой курдских ополченцев из ОНС.
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