Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии - турецкие СМИ

15:00 Источник: Интерфакс

Американские военные укрепляют свои позиции на северо-востоке Сирии - в районе границы с Турцией и Ираком и в районах нефтяных месторождений, сообщили турецкие СМИ.

Они отмечают, что на фоне проведения Турцией военной операции "Источник мира" США вывели своих военных с 16 баз и блокпостов в Сирии. После приостановки операции американские военные вернулись на шесть баз.

Как указывает информационное агентство "Анадолу", американские военные в настоящее время дислоцированы на 11 базах и блокпостах в Сирии. Пять из них находятся в провинции Хасеке, четыре - в Дейр-эз-Зоре и два - в Ракке.

В провинции Дейр-эз-Зор военные США строят еще два блокпоста.

По данным агентства, французские военные дислоцированы вместе с военнослужащими армии США на четырех блокпостах в сирийских провинциях Дейр-эз-Зоре, Хасеке и Ракке.

Порядка 200 французских военных дислоцированы в районах, контролируемых курдами из Отрядов народной самообороны (ОНС), которых Анкара причисляет к террористам.

Турецкие СМИ утверждают, что французские военные занимаются подготовкой курдских ополченцев из ОНС.