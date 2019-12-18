Госдума приняла закон об электронных очередях в детсады
13:32 18.12.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Госдума в ходе заседания приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о правовом регулировании системы управления государственными информационными системами доступности дошкольного образования.
«Законопроектом предлагается наделить правительство России полномочиями по утверждению порядка формирования и ведения федеральной информационной системы и методических рекомендаций к порядку формирования и ведения региональных информационных систем доступности дошкольного образования и других информационных систем, используемых для тех же целей, в том числе для предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из них», - говорится в документе.
Также устанавливается перечень сведений, которые содержатся и обрабатываются в региональных информационных системах дошкольного образования и присмотра, и ухода за детьми.
«В этих целях предусмотрена обработка персональных данных детей и их родителей (законных представителей) в региональных информационных системах. При этом предлагается установить персональную ответственность лиц, виновных в нарушении требований в области обработки и защиты персональных данных», - подчеркивается в документе. Агентство городских новостей "Москва"
НОВОСТИ
- 15:12 18.12.2019
- Каждый третий трудоспособный россиянин получает серые доходы за свой труд - Федерация профсоюзов
- 15:00 18.12.2019
- Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии - турецкие СМИ
- 14:32 18.12.2019
- Санкции США не смогут остановить "Северный поток-2" - Песков
- 14:12 18.12.2019
- РУСАЛ инвестирует 30 миллионов рублей в благоустройство дворов в российских городах
- 14:00 18.12.2019
- В МИД РФ назвали пропагандистским фейком статью газеты "Монд" о "базе российских шпионов"
- 13:20 18.12.2019
- Хоровод вокруг елки - не для енотов, уверены ветеринары
- 13:05 18.12.2019
- Японию за год посетили уже более 111 тысяч россиян
- 13:00 18.12.2019
- Украинцы с 1 марта 2020 года смогут ездить в Россию только по загранпаспорту
- 12:32 18.12.2019
- Госдума запретила сжигать непереработанный мусор
- 12:20 18.12.2019
- Экс-министр транспорта Максим Соколов стал вице-губернатором Санкт-Петербурга
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать