Госдума приняла закон об электронных очередях в детсады

13:32 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Госдума в ходе заседания приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о правовом регулировании системы управления государственными информационными системами доступности дошкольного образования.

«Законопроектом предлагается наделить правительство России полномочиями по утверждению порядка формирования и ведения федеральной информационной системы и методических рекомендаций к порядку формирования и ведения региональных информационных систем доступности дошкольного образования и других информационных систем, используемых для тех же целей, в том числе для предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из них», - говорится в документе.

Также устанавливается перечень сведений, которые содержатся и обрабатываются в региональных информационных системах дошкольного образования и присмотра, и ухода за детьми.

«В этих целях предусмотрена обработка персональных данных детей и их родителей (законных представителей) в региональных информационных системах. При этом предлагается установить персональную ответственность лиц, виновных в нарушении требований в области обработки и защиты персональных данных», - подчеркивается в документе. Агентство городских новостей "Москва"