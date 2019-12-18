0
0
158
НОВОСТИ

Госдума приняла закон об электронных очередях в детсады

13:32 18.12.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Госдума в ходе заседания приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о правовом регулировании системы управления государственными информационными системами доступности дошкольного образования.

«Законопроектом предлагается наделить правительство России полномочиями по утверждению порядка формирования и ведения федеральной информационной системы и методических рекомендаций к порядку формирования и ведения региональных информационных систем доступности дошкольного образования и других информационных систем, используемых для тех же целей, в том числе для предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из них», - говорится в документе.

Также устанавливается перечень сведений, которые содержатся и обрабатываются в региональных информационных системах дошкольного образования и присмотра, и ухода за детьми.

«В этих целях предусмотрена обработка персональных данных детей и их родителей (законных представителей) в региональных информационных системах. При этом предлагается установить персональную ответственность лиц, виновных в нарушении требований в области обработки и защиты персональных данных», - подчеркивается в документе.  Агентство городских новостей "Москва"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 18.12.2019
Каждый третий трудоспособный россиянин получает серые доходы за свой труд - Федерация профсоюзов
0
28
15:00 18.12.2019
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии - турецкие СМИ
0
54
14:32 18.12.2019
Санкции США не смогут остановить "Северный поток-2" - Песков
0
103
14:12 18.12.2019
РУСАЛ инвестирует 30 миллионов рублей в благоустройство дворов в российских городах
0
144
14:00 18.12.2019
В МИД РФ назвали пропагандистским фейком статью газеты "Монд" о "базе российских шпионов"
0
146
13:20 18.12.2019
Хоровод вокруг елки - не для енотов, уверены ветеринары
0
176
13:05 18.12.2019
Японию за год посетили уже более 111 тысяч россиян
0
179
13:00 18.12.2019
Украинцы с 1 марта 2020 года смогут ездить в Россию только по загранпаспорту
0
237
12:32 18.12.2019
Госдума запретила сжигать непереработанный мусор
0
250
12:20 18.12.2019
Экс-министр транспорта Максим Соколов стал вице-губернатором Санкт-Петербурга
0
230

Возврат к списку