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НОВОСТИ

Японию за год посетили уже более 111 тысяч россиян

13:05 18.12.2019

Японию посещает все больше россиян - за 11 месяцев 2019 года в стране побывали более 111 000 граждан РФ, что на 25% больше чем в 2018 году. При этом общее количество туристов из разных стран, посетивших Японию, увеличилось лишь на 2,8%, составив 29 млн человек.

Несколько лет назад Японию посещали в год около 54 тыс. туристов из РФ и такой рост интереса россиян к Стране восходящего солнца впечатляет, отметила глава российского представительства Японской национальной туристической ассоциации (JNTO) Аири Мотокура, по словам которой, большой вклад в эту статистику внесла активизация авиационного сообщения между двумя странами и облегченный порядок выдачи виз для россиян. По темпам роста турпотока в Японию за 11 месяцев Россия заняла третье место, пропустив вперёд лишь Великобританию (+27%) и Вьетнам (27,4%).

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