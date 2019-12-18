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Хоровод вокруг елки - не для енотов, уверены ветеринары

13:20 18.12.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Новогодние украшения необходимо убрать или поставить елку в недоступном для енотов, кошек и хорьков месте, поскольку питомец может получить удар током или непроходимость кишечника. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе комитет ветеринарии Москвы.

«Новогодние украшения представляют для домашних животных опасность. Необходимо следить, чтобы животные не играли с электрическими гирляндами, новогодними игрушками и мишурой. Если питомец проявляет интерес к новогодним украшениям, то лучше от них отказаться или вешать в недоступном месте. Проглоченная мишура может вызвать непроходимость кишечника, раскусанные новогодние игрушки - травмы пищевода. От электрической гирлянды питомец может получить удар током. Не позволяйте кошкам, хорькам и енотам лазить по новогодней елке или ставьте ее в недоступном для них месте, так как питомец, запутавшись в мишуре и гирляндах, может уронить ее, а впоследствии и пораниться о разбившиеся игрушки», - рекомендовали в комитете ветеринарии.

Там отметили, что декоративные птицы также могут грызть мишуру, но редко ее глотают.

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