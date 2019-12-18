Санкции США не смогут остановить "Северный поток-2" - Песков
14:32 18.12.2019 Источник: Интерфакс
Санкции США не повлияют на реализацию проекта "Северный поток - 2", он будет завершен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли санкции США остановить реализацию проекта.
Сенат США в минувший вторник одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток - 2".
Как сообщалось, санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.
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