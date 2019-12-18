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Каждый третий трудоспособный россиянин получает серые доходы за свой труд - Федерация профсоюзов

15:12 18.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Каждый третий трудоспособный россиянин получает серые доходы за свой труд. Так утверждают в Федерации независимых профсоюзов России.

Как считают в организации, это связано с низкой стоимостью труда в стране.  Эхо Москвы

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