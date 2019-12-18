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Госдума ввела штрафы за спекуляцию билетами в театры и на концерты

15:32 18.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в среду приняла закон о штрафах за незаконную покупку и продажу билетов в театры, музеи и на концерты.

Теперь в Кодексе об административных правонарушениях будут прописаны дифференцированные размеры штрафов, кратные стоимости билета. Так, максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета, они предусмотрены для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц. Их деятельность также может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Штраф для граждан составит от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, а для должностных лиц - от двукратной до трехкратной цены. Протоколы о правонарушениях, связанных с незаконной продажей билетов, будут составлять должностные лица Министерства культуры РФ.

В случае незаконной реализации билетов, абонементов и экскурсионных путевок на культурные и зрелищные мероприятия, проводимые государственными и муниципальными организациями при завышении цены на 10 и более процентов от той, что указана на билете, штраф для должностных лиц составит от полуторакратной до двукратной цены билета, для индивидуальных предпринимателей - от двукратной до трехкратной цены, а для юридических лиц - от двукратной до трехкратной цены.

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