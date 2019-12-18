Песков подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского
16:00 18.12.2019 Источник: Интерфакс
Министр спорта РФ Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского за организацию и проведение Чемпионата мира по футболу в России, который стал лучшим в истории, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, он был награжден, я могу это подтвердить. Это связано с Чемпионатом мира по футболу", - сказал Песков журналистам в среду.
Он не смог сообщить точную дату награждения. "Но это было уже какое-то время назад, и действительно, это связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории Чемпионат мира по футболу", - отметил пресс-секретарь президента.
На уточняющий вопрос, Песков сообщил, что награждение произошло до решения исполкома Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA) о санкциях в отношении России.
НОВОСТИ
- 16:32 18.12.2019
- Эгоизм США стал причиной угрозы безопасности на Ближнем Востоке - спецпредставитель КНР
- 16:12 18.12.2019
- С 2010 года Украину покинули 4 млн человек - министр
- 15:53 18.12.2019
- Мэр Собянин не оставил без ответа ни одного вопроса депутатов Мосгордумы
- 15:32 18.12.2019
- Госдума ввела штрафы за спекуляцию билетами в театры и на концерты
- 15:12 18.12.2019
- Каждый третий трудоспособный россиянин получает серые доходы за свой труд - Федерация профсоюзов
- 15:00 18.12.2019
- Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии - турецкие СМИ
- 14:32 18.12.2019
- Санкции США не смогут остановить "Северный поток-2" - Песков
- 14:12 18.12.2019
- РУСАЛ инвестирует 30 миллионов рублей в благоустройство дворов в российских городах
- 14:00 18.12.2019
- В МИД РФ назвали пропагандистским фейком статью газеты "Монд" о "базе российских шпионов"
- 13:32 18.12.2019
- Госдума приняла закон об электронных очередях в детсады
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать