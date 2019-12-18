Песков подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского

16:00 Источник: Интерфакс

Министр спорта РФ Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского за организацию и проведение Чемпионата мира по футболу в России, который стал лучшим в истории, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, он был награжден, я могу это подтвердить. Это связано с Чемпионатом мира по футболу", - сказал Песков журналистам в среду.

Он не смог сообщить точную дату награждения. "Но это было уже какое-то время назад, и действительно, это связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории Чемпионат мира по футболу", - отметил пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, Песков сообщил, что награждение произошло до решения исполкома Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA) о санкциях в отношении России.