С 2010 года Украину покинули 4 млн человек - министр

16:12 Источник: Интерфакс

Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет опубликовал данные о выезде за границу почти 4 млн украинцев с 2010 года.

"С 2010 года за границей остались почти 4 млн украинцев. Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх. Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях. То, что меня удивило. "Безвиз" существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение: люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - написал Дубилет в Telegram-канале.