С 2010 года Украину покинули 4 млн человек - министр
16:12 18.12.2019 Источник: Интерфакс
Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет опубликовал данные о выезде за границу почти 4 млн украинцев с 2010 года.
"С 2010 года за границей остались почти 4 млн украинцев. Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх. Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях. То, что меня удивило. "Безвиз" существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение: люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - написал Дубилет в Telegram-канале.
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