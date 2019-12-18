0
0
83
НОВОСТИ

С 2010 года Украину покинули 4 млн человек - министр

16:12 18.12.2019 Источник: Интерфакс

Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет опубликовал данные о выезде за границу почти 4 млн украинцев с 2010 года.

"С 2010 года за границей остались почти 4 млн украинцев. Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх. Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях. То, что меня удивило. "Безвиз" существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение: люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - написал Дубилет в Telegram-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 18.12.2019
Эгоизм США стал причиной угрозы безопасности на Ближнем Востоке - спецпредставитель КНР
0
46
16:00 18.12.2019
Песков подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского
0
97
15:53 18.12.2019
Мэр Собянин не оставил без ответа ни одного вопроса депутатов Мосгордумы
0
97
15:32 18.12.2019
Госдума ввела штрафы за спекуляцию билетами в театры и на концерты
0
142
15:12 18.12.2019
Каждый третий трудоспособный россиянин получает серые доходы за свой труд - Федерация профсоюзов
0
170
15:00 18.12.2019
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии - турецкие СМИ
0
194
14:32 18.12.2019
Санкции США не смогут остановить "Северный поток-2" - Песков
0
207
14:12 18.12.2019
РУСАЛ инвестирует 30 миллионов рублей в благоустройство дворов в российских городах
0
240
14:00 18.12.2019
В МИД РФ назвали пропагандистским фейком статью газеты "Монд" о "базе российских шпионов"
0
241
13:32 18.12.2019
Госдума приняла закон об электронных очередях в детсады
0
246

Возврат к списку