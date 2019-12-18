Эгоизм США стал причиной угрозы безопасности на Ближнем Востоке - спецпредставитель КНР

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эгоистичная политика США на Ближнем Востоке, проводимая с позиции силы, стала причиной нестабильности в регионе. Об этом заявил в среду на пресс- конференции спецпредставитель правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянь.

"Будучи сегодня единственной сверхдержавой в мире и страной, у которой есть большое влияние в регионе, США продемонстрировали эгоизм в ближневосточных делах. Политика США необъективна, она ведется в угоду сильному и в ущерб слабому, - сказал Се Сяоянь. - Это главная причина, которая порождает дилемму безопасности в этом регионе".

По словам спецпредставителя, мировому сообществу "нужно сформировать единую силу для продолжения борьбы с терроризмом, для восстановления страны, возвращения беженцев и оказания гуманитарной помощи". "Только таким образом у сирийского кризиса, в конце концов, появится всеобъемлющее и эффективное решение, - подчеркнул он. - Россия и Китай предприняли огромные усилия для политического урегулирования ситуации в регионе".