0
0
46
НОВОСТИ

Эгоизм США стал причиной угрозы безопасности на Ближнем Востоке - спецпредставитель КНР

16:32 18.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эгоистичная политика США на Ближнем Востоке, проводимая с позиции силы, стала причиной нестабильности в регионе. Об этом заявил в среду на пресс- конференции спецпредставитель правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянь.

"Будучи сегодня единственной сверхдержавой в мире и страной, у которой есть большое влияние в регионе, США продемонстрировали эгоизм в ближневосточных делах. Политика США необъективна, она ведется в угоду сильному и в ущерб слабому, - сказал Се Сяоянь. - Это главная причина, которая порождает дилемму безопасности в этом регионе".

По словам спецпредставителя, мировому сообществу "нужно сформировать единую силу для продолжения борьбы с терроризмом, для восстановления страны, возвращения беженцев и оказания гуманитарной помощи". "Только таким образом у сирийского кризиса, в конце концов, появится всеобъемлющее и эффективное решение, - подчеркнул он. - Россия и Китай предприняли огромные усилия для политического урегулирования ситуации в регионе".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 18.12.2019
С 2010 года Украину покинули 4 млн человек - министр
0
86
16:00 18.12.2019
Песков подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского
0
101
15:53 18.12.2019
Мэр Собянин не оставил без ответа ни одного вопроса депутатов Мосгордумы
0
101
15:32 18.12.2019
Госдума ввела штрафы за спекуляцию билетами в театры и на концерты
0
144
15:12 18.12.2019
Каждый третий трудоспособный россиянин получает серые доходы за свой труд - Федерация профсоюзов
0
172
15:00 18.12.2019
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии - турецкие СМИ
0
197
14:32 18.12.2019
Санкции США не смогут остановить "Северный поток-2" - Песков
0
208
14:12 18.12.2019
РУСАЛ инвестирует 30 миллионов рублей в благоустройство дворов в российских городах
0
241
14:00 18.12.2019
В МИД РФ назвали пропагандистским фейком статью газеты "Монд" о "базе российских шпионов"
0
243
13:32 18.12.2019
Госдума приняла закон об электронных очередях в детсады
0
248

Возврат к списку