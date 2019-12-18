Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
17:00 18.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закон "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной рады.
"Возвращен с подписью от президента", - сказано в сообщении.
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