В Екатеринбурге коммунисты собирают подписи за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина
22:00 18.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Российские коммунисты поддержали идею переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина. Сегодня в Екатеринбурге начался сбор подписей.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин рассказал, что одобрительно относится к действиям региональных единомышленников.
«Наше региональное отделение, естественно, логично предложило переименовать эту улицу в улицу имени Сталина. Мы, как центральный комитет, полностью поддерживаем инициативу нашего свердловского отделения, и будем надеяться, что она будет властями услышана. Если не будет услышана, мы придём к власти и сами переименуем эту улицу в улицу имени Сталина. Сталин для нас — образ руководителя, который работал ради народа, был абсолютно бескорыстен. Когда его хоронили, у него даже носков незашитых не нашлось. Безусловно, мы считаем, что его имя должно быть увековечено и на улицах наших городов, по всей стране, в памятниках».
Сурайкин также выразил недовольство политикой первого президента России Бориса Ельцина.
«С учётом того, что Ельцин является антиподом, который разрушил нашу страну, заставил нас пережить ужасные 90-е, когда от голода, холода и межэтнических конфликтов погибли миллионы наших граждан. Нам, как коммунистам, глубоко неприятно, что улица в Екатеринбурге, ранее Свердловск, называется именем Ельцина».
Глава городского отделения Евгений Емалетдинов не исключил, что Сурайкин лично передаст собранные подписи в администрацию Екатеринбурга.
Это уже не первая инициатива местных коммунистов о переименований улиц. Администрация города не одобрила ни одну.
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