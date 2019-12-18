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В Екатеринбурге коммунисты собирают подписи за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина

22:00 18.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российские коммунисты поддержали идею переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина. Сегодня в Екатеринбурге начался сбор подписей.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин рассказал, что одобрительно относится к действиям региональных единомышленников.

«Наше региональное отделение, естественно, логично предложило переименовать эту улицу в улицу имени Сталина. Мы, как центральный комитет, полностью поддерживаем инициативу нашего свердловского отделения, и будем надеяться, что она будет властями услышана. Если не будет услышана, мы придём к власти и сами переименуем эту улицу в улицу имени Сталина. Сталин для нас — образ руководителя, который работал ради народа, был абсолютно бескорыстен. Когда его хоронили, у него даже носков незашитых не нашлось. Безусловно, мы считаем, что его имя должно быть увековечено и на улицах наших городов, по всей стране, в памятниках».

Сурайкин также выразил недовольство политикой первого президента России Бориса Ельцина.

«С учётом того, что Ельцин является антиподом, который разрушил нашу страну, заставил нас пережить ужасные 90-е, когда от голода, холода и межэтнических конфликтов погибли миллионы наших граждан. Нам, как коммунистам, глубоко неприятно, что улица в Екатеринбурге, ранее Свердловск, называется именем Ельцина».

Глава городского отделения Евгений Емалетдинов не исключил, что Сурайкин лично передаст собранные подписи в администрацию Екатеринбурга.

Это уже не первая инициатива местных коммунистов о переименований улиц. Администрация города не одобрила ни одну.

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