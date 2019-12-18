В Госдуму внесен законопроект о праве ФСО использовать боевую технику

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в среду внесли на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается разрешить сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Сотрудники органов государственной охраны имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники лично или в составе подразделения (группы), а командиры (начальники) имеют право отдавать приказы об их применении в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим федеральным законом и другими нормативными правовыми актами РФ", - говорится в документе. "Применение сотрудниками органов государственной охраны боевой техники осуществляется в порядке, определяемом правительством РФ", - уточняется в нем.

Как пояснил ТАСС один из авторов инициативы, зампред профильного комитета Александр Хинштейн, данная норма предложена, поскольку у ФСО по факту есть боевая техника на вооружении. "В структуре ФСО есть, например, Президентский полк и другие войсковые подразделения, - напомнил он. - В этой части законопроект предоставляет необходимые полномочия ФСО".