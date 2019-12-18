Германия выступает против экстерриториальных санкций США - Меркель
22:40 18.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Германия выступает против экстерриториальных санкций, которые США собираются ввести из-за «Северного потока-2». Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. В Москве же возможные санкции против «Северного потока» называют нарушением международного права. Так сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом Песков убежден, что санкции США не остановят создание «Северного потока-2».
Накануне американский Сенат одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, который включает положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2». Эхо Москвы
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