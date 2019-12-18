Германия выступает против экстерриториальных санкций США - Меркель

22:40 Источник: Эхо Москвы

Германия выступает против экстерриториальных санкций, которые США собираются ввести из-за «Северного потока-2». Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. В Москве же возможные санкции против «Северного потока» называют нарушением международного права. Так сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Песков убежден, что санкции США не остановят создание «Северного потока-2».

Накануне американский Сенат одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, который включает положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2». Эхо Москвы