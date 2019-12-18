Еще четыре российских региона объявили 31 декабря выходным днем

20:40 Источник: Эхо Москвы

Ещё четыре региона России объявили 31 декабря выходным днём. Это Якутия, Волгоградская область, Рязанская и Астраханская области. Таким образом последний день года стал выходным уже более чем в 20-ти регионах. Изменения касаются государственных учреждений, однако в большинстве случаев губернаторы рекомендовали делать выходной 31-го декабря и частным предприятиям. Эхо Москвы