Еще четыре российских региона объявили 31 декабря выходным днем
20:40 18.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Ещё четыре региона России объявили 31 декабря выходным днём. Это Якутия, Волгоградская область, Рязанская и Астраханская области. Таким образом последний день года стал выходным уже более чем в 20-ти регионах. Изменения касаются государственных учреждений, однако в большинстве случаев губернаторы рекомендовали делать выходной 31-го декабря и частным предприятиям. Эхо Москвы
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