В Башкирии предложили выплачивать вознаграждение жителям за сведения о суррогатном алкоголе
21:20 18.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Башкирии предложили платить жителям за сведения о суррогатном алкоголе. Глава республики Радий Хабиров написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что награда должна составлять 50 тысяч рублей.
Он также сообщил, что осведомители о продавцах контрафакта будут получать по 2 тысячи рублей. Хабиров гарантировал конфиденциальность и честность при оплате за доносы.
По данным главы республики, в 2019 году в регионе ликвидировали 8 подпольных цехов и изъяли свыше 70 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Он отметил, что суррогатный алкоголь продавали даже несовершеннолетним. Говорит Москва
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