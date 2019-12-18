В Башкирии предложили выплачивать вознаграждение жителям за сведения о суррогатном алкоголе

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Башкирии предложили платить жителям за сведения о суррогатном алкоголе. Глава республики Радий Хабиров написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что награда должна составлять 50 тысяч рублей.

Он также сообщил, что осведомители о продавцах контрафакта будут получать по 2 тысячи рублей. Хабиров гарантировал конфиденциальность и честность при оплате за доносы.



По данным главы республики, в 2019 году в регионе ликвидировали 8 подпольных цехов и изъяли свыше 70 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Он отметил, что суррогатный алкоголь продавали даже несовершеннолетним. Говорит Москва

