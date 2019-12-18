Мэр Собянин выступил перед депутатам Мосгордумы с отчетом о проделанной за год работе

18:40

Более двух часов длился отчёт мэра Москвы Сергея Собянина перед депутатами Мосгордумы. Глава города сообщил о результатах работы столичного правительства в 2019 году, акцентировали на планах на ближайшие годы, а так же ответил на 15 вопросов народных избранников, в том числе острые вопросы оппозиционных депутатов. Каждая фракция могла задать мэру три вопроса, а не один, как в предыдущие годы. Это первый отчет о деятельности мэрии перед Мосгордумой седьмого созыва, избранной осенью.

Депутаты приняли отчёт мэра, 27 депутатов проголосовали за такое решение, девять - против, воздержавшихся не было.