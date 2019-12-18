0
0
88
НОВОСТИ

Мэр Собянин выступил перед депутатам Мосгордумы с отчетом о проделанной за год работе

18:40 18.12.2019

Более двух часов длился отчёт мэра Москвы Сергея Собянина перед депутатами Мосгордумы. Глава города сообщил о результатах работы столичного правительства в 2019 году, акцентировали на планах на ближайшие годы, а так же ответил на 15 вопросов народных избранников, в том числе острые вопросы оппозиционных депутатов. Каждая фракция могла задать мэру три вопроса, а не один, как в предыдущие годы. Это первый отчет о деятельности мэрии перед Мосгордумой седьмого созыва, избранной осенью.

Депутаты приняли отчёт мэра, 27 депутатов проголосовали за такое решение, девять - против, воздержавшихся не было.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 18.12.2019
Комитет Сената США принял крупный пакет санкций против России - Bloomberg
0
88
19:05 18.12.2019
Израильское посольство сообщило о задержании в аэропорту Домодедово сорока граждан страны
0
76
18:00 18.12.2019
Астрономы не исключили падения российского разгонного блока на Луну
0
216
17:32 18.12.2019
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено - Ростехнадзор
0
200
17:12 18.12.2019
Российский "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический телескоп и четыре спутника
0
227
17:00 18.12.2019
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
0
245
16:32 18.12.2019
Эгоизм США стал причиной угрозы безопасности на Ближнем Востоке - спецпредставитель КНР
0
279
16:12 18.12.2019
С 2010 года Украину покинули 4 млн человек - министр
0
302
16:00 18.12.2019
Песков подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского
0
322
15:53 18.12.2019
Мэр Собянин не оставил без ответа ни одного вопроса депутатов Мосгордумы
0
270

Возврат к списку