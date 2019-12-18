Комитет Сената США принял крупный пакет санкций против России - Bloomberg
19:20 18.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил в среду крупный пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России. Об этом сообщило агентство Блумберг.
Сенаторы изначально должны были рассмотреть и проголосовать за данную инициативу на прошлой неделе. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.
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