Израильское посольство сообщило о задержании в аэропорту Домодедово сорока граждан страны

19:05 Источник: Эхо Москвы

Посольство Израиля в России сообщило о задержании в столичном аэропорту Домодедово сорока граждан страны.

Причины, по которым к десяткам израильских туристов возникли вопросы у правоохранительных органов, неизвестны, уверяют в диппредставительстве еврейского государства. Там отметили, что они летели рейсом из Тель-Авива в Москву. В израильском посольстве также выразили надежду, что ситуация в ближайшее время разрешится. В свою очередь, газета Times of Israel утверждает, что 46 гражданам страны было отказано во въезде в Россию. Накануне израильские издания также сообщали о задержании туристов в «Домодедово» и аэропорту «Шереметьево».

По их данным, российские таможенники объясняли свои действия отсутствием необходимых въездных документов – несмотря на то, что между Россией и Израилем действует безвизовый режим. Также ряд изданий утверждали, что во въезде в Россию с начала декабря было отказано 29 гражданам еврейского государства – в том числе известным бизнесменам и руководителям крупных компаний.



В Москве ситуацию пока не прокомментировали. При этом российское посольство в Израиле сообщило об отказе во въезд на территорию еврейского государства более чем 5,5 тысячам российских туристов, несмотря на оплаченные путевки и необходимое количество средств. Эхо Москвы

